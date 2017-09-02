郭彥均帶傷上陣 巴鈺被劉畊宏操出肌

《就是愛運動》將推出全新第五季。(取自就是愛運動臉書)

體育署與公共電視共同打造的優質兒少節目《就是愛運動》將推出全新第五季，節目除了延續上一季主持陣容，由劉畊宏、巴鈺和林彥君（151）聯手主持，另外加入郭彥均共同擔任主持。節目將於9月9日（國民體育日）起每週六下午4點在公視頻道播出。

《就是愛運動》今（2日）舉辦開播記者會，特別結合《親子健行趣》活動，現場超過1千名以上的民眾參與。記者會開場，在劉畊宏、巴鈺、林彥君（151）和郭彥均四位主持人帶領下，跟西松國小學生一起大跳為這季節目重新改編的健身操，場面十分熱鬧。健身操的歌曲同時也是第五季片頭曲，特別找來《孤單北半球》製作人歐得洋編曲，輕快的節奏加上簡單流行的動作，讓健身操變得更平易近人。

另外，體育署林哲宏副署長也在記者會上呼籲民眾9月9日是國民體育日，除了一定要記得觀賞新一季《就是愛運動》外，每個人都要適時找時間運動維持固定的運動習慣，讓全民一起「運動九九、健康久久」。

本季新加入的主持人郭彥均，出道前就是國小體育老師，過去曾因打球造成十字韌帶斷裂，錄影過程中，有些較激烈的動作儘管會讓他因舊傷稍微不舒服，但還是堅持完成，可看出他敬業的態度。剛成為新手爸爸的郭彥均，每到一間學校拍攝就像父母考察一樣，認為現在體育課越來越豐富、有創意，「每拍攝一所就希望自己的孩子能在那間學校學習」。

不愛運動的林彥君則是透過節目認識運動的重要，不只養成運動習慣，甚至還加入自行車隊，預計今年要去環島。

原本也不愛運動的巴鈺，因為主持節目再加上劉畊宏的「嘮叨」和「叮嚀」，讓她養成運動的習慣，還練出二頭肌，完全看不出已經是生過小孩的媽媽。劉畊宏不時提醒身邊的人要運動，也不忘注意大家的飲食。巴鈺說，有次她想吃速食餐，結果劉畊宏在一旁一直碎念，「你知道雞塊是用什麼做的嗎？」、「你知道吃薯條會有什麼不好的影響嗎？」讓她非常受不了，最後就真的不吃了。

(中時電子報)