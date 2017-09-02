李茂生：用感覺與肉眼就能看到臺灣問題

台大教授李茂生近日看了納斯邦「憤怒與寬恕」（商周）簡介後，在臉書有感而發表示，「根本不用任何數據用感覺與肉眼就能看到臺灣的問題。」

李茂生說，多年沒有加薪，東西愈來愈貴，在路上開車，旁邊跑的不是Volkswagen、Lexus、Audi，就是BMW或BENZ，經濟不振，又加上貧富不均。

他表示，心中充滿怨憤的民眾，在媒體刻意操縱下，用文字、語言與行動，到處找尋替代性的惡人，然後集體霸凌。高亢的集體情緒，被一些儀式（例如歡樂遊行或暴力抗爭）激發出來，本應被壓抑的仇恨取代了其他所有的情緒，彷彿只有這樣才能減少仇恨情緒的能量。

文章說，面對這種社會，執政黨所能做的僅有錢沾（創造低薪就勞機會與貪污的機會）與剪碎（口頭之惠）（編按：減稅）而已，當然無法獲得大眾的支持。於是能人出來了、神降臨世間了，而大眾為了尋求虛渺的彌賽亞時間，像螞蟻般地一窩風衝向蜂蜜，殊不知蜂蜜是有毒的。

李茂生說，這一切的一切好似末日，並引用被人稱為政治和尚的大師說法：「以出世的精神，做入世的事業。」李茂生嘆，這說來簡單，實則艱難無比。

(中時電子報)