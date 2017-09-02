驚！竹縣回收車冒火 路過民眾嚇壞

新埔鎮文山路2日下午出現一輛冒火的回收車，幸未造成人員傷亡。（莊旻靜翻攝）

新竹縣新埔鎮文山路今（2日）下午2點許，發生一起回收車起火事故，在馬路中間車斗燃起熊熊烈焰，嚇壞行經駕駛及民眾，所幸消防人員及時趕到、滅火，這起事故未造成人員傷亡。

新竹縣消防局表示，下午2點22分時接獲報案，指稱在文山路上有輛冒火的貨車，由於該車為回收車，車斗載滿雜物，幸好經新埔消防分隊到場搶救後，未造成人員傷亡，起火原因仍尚待調查。

(中時)