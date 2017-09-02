男子違規遭攔 趁黑丟毒遭警識破
高雄市賴姓男子上週三晚上10點半，邊騎機車邊大聲講手機沿著同盟一路疾駛而過，巧遇三民一分局十全派出所警員楊勝如、林春年執勤攔查，賴男見狀停車後，將左側口袋內一小包夾鏈袋往路旁一丟，故作鎮定配合警方調查，未料仍被眼尖警員發現丟在路邊夾鏈袋內的毒品，讓男子當場說不出話來，直呼:「黑漆嘛黑的，你怎麼還能看的到！」
警方自夾鏈袋內查獲2級毒品安非他命0.32公克，全案依違反毒品危害防制條例將賴姓男子帶回偵辦。
靠打零工維生的賴男(36歲)說，他才剛買了安非他命，騎機車返家途中開心以手機與家人聊天，遭警方上前盤查，一時心虛情急，快速將毒品丟棄於路旁，想說天色昏暗，警方一定不會發現，未料這一切全被現場眼尖員警看到，當場識破。
賴男表示，他因為工作辛苦需要提神，一次聽到朋友說「安非他命很好用、可以提神還能紓壓」，才會在朋友慫恿下接觸毒品，施用後漸漸依賴成癮，且因毒品昂貴另外增加許多開銷，讓他懊悔不已，直稱不慎誤交損友。
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(中時)
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