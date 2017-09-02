大崗山龍眼蜂蜜文化節 直播拍賣秀吸引民眾競標
2017大崗山龍眼蜂蜜文化節2日在大崗山風景區如意公園登場，高雄市長陳菊蒞臨揭幕，並頒獎給龍眼蜂蜜獲獎人員，現場有全台獨家經典蜂人秀外，更首次加入「直播拍賣秀」，網拍蜂蜜被民眾一窩蜂競標，全數賣光。
陳菊表示，今年雨水少、冬季溫暖，導致荔枝、龍眼開花所需低溫時數不足及蜜源花期混亂，蜂蜜產量僅有往常2-3成；她頒獎予今年參加評鑑的國產龍眼蜂蜜獲獎人員共20人，分別來自田寮、阿蓮、岡山、橋頭、大樹、內門及杉林等7區養蜂產銷班，其中6名特等獎，肯定他們維護品質的用心。
農業局長蔡復進說，今年高雄首選評鑑蜂蜜雖然減產，但為回饋支持大崗山龍眼蜂蜜的消費者，還是維持往年價格，不漲價！特等獎每瓶售價900元、頭等獎700元。
農業局指出，每年夏天登場的大崗山龍眼蜂蜜文化節是老饕購買蜂蜜的最佳選擇，這裡有貨真價實的蜂蜜，龍眼蜜、荔枝蜜、花粉、蜂王乳等蜂產品應有盡有，可以一次購足。
活動於今、明兩天舉行，今天現場擠滿購買人潮，民眾也將目光停留在現場直播網拍蜂蜜，執行長劉盈吟說，8月底首次拍賣，700元的蜂蜜有人喊到1100元得標；岡山區產銷班長陳保存說，盼搭上網拍直播潮，吸引更多年輕族群來關心蜂蜜文化節。
(中時)
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