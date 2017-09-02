桃園家扶頒發獎學金 208人受惠

暨南大學公共行政與政策學系2年級學生林宜隆（右）2日獲頒桃園家扶中心大專獎助學金，他從小罹患顎唇裂，在家扶中心幫助下，對自己越來越有自信。（賴佑維攝）

桃園家扶中心本月2日在健行科技大學頒發今年度大專獎助學金，共208位學生受惠，每人獲得2萬元。其中大二學生林宜隆因罹患唇顎裂發音不清楚，從小被同學欺侮，但在桃園家扶中心協助下，已經敢和外界接觸，甚至當上學校慧心志工團長。

暨南大學公共行政與政策學系2年級學生林宜隆，由印尼籍的母親拉拔林宜隆3姐弟長大，但母親罹患糖尿病，目前全家家計落在姐姐身上。林宜隆也因為罹患顎唇裂導致發音不清楚，小學時常常被同學欺負。上大學後，林宜隆參加家扶中心的青年自立釣竿方案，培養出主動發言的能力，他說，將來希望考上公職，幫助家裡有穩定的經濟。

(中時)