龍潭5歲女童疑遭虐 社會局已安置

5歲女童（右下椅子上者）疑似遭到28歲王姓男子施暴，雙眼變成熊貓眼，鄰居報警後，警方趕赴現場處理。（賴佑維翻攝）

28歲王姓男子在桃園市龍潭區及中壢1間大學經營即期品商店，今年初1對母女向其投靠，但原本乾淨、漂亮的5歲的女童卻陸續被鄰居發現身上有臭味、一頭秀髮遭理成平頭，甚至上月底被發現臉上瘀青，此事直到鄰居報警後才曝光，女童也緊急由桃園市社會局安置。

警方說，到場處理案件時，王姓男子已經不見蹤影。但王男透過友人表示，坦承有剪頭髮，其餘皆非事實。另外該事曝光後，不少龍潭居民在網路揚言要砸店，即期品店面的房東得知女童受虐，剛好租約到期也不願續租，並在店外懸掛看板，表示已經停止租約。

(中時)