部落大學人才培訓有成 首位學員創業開咖啡館

原民會主委谷縱．喀勒芳安（左三）祝賀學員的咖啡店開業成功。（林雅惠翻攝）

就讀高雄市原住民族部落大學咖啡調製實務課程的學員風宥潔今年取得國際咖啡師證照後，與家人一起創業開店，今天開幕，原民會主委谷縱．喀勒芳安及同仁到場祝賀，谷縱並為她加油打氣，期盼她能成為最好的示範。

主委谷縱表示，部落大學努力培育產業人才已行之有年，期望學員將所學應用在生計上，這次風宥潔同學開業，期待能拋磚引玉，使部落大學所開設的證照班，真正發揮培育人才的價值，讓學員不僅能學以致用，還能創造生計。

這家位於仁武區鳳仁路100號的咖啡店，取名為瑪卡札亞源自排灣族語「makazayazaya」，意思為斜坡上的居民，因老闆身上流有原住民血統，所以店內朝向推廣部落咖啡為主，更推廣高市茂林、桃源、那瑪夏等原鄉道地的原住民部落咖啡。原民會歡迎市民朋友親口品嘗，另老闆也教授咖啡種植、後製到沖煮的課程，提供一條龍的咖啡產業教學。

原民會表示，部落大學咖啡調製實務課程自105年開設後就成為最熱門的課程之一，培育出12名學員考取專業咖啡師證照及10名學員考取國際咖啡師證照，今年106學年度將繼續開設「咖啡飲料介紹與調製」，歡迎大家踴躍報名。(詳洽07-74065115轉501、503)

(中時)