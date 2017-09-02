高雄郵局宅配玉荷包 捐贈16萬回饋大樹區

高雄郵局捐16萬元給大樹區公所，由區長楊孝治（右一）代為接收。（林雅惠翻攝）

高雄郵局建置郵局網路商城平台，在大樹區玉荷包盛產期間協助小農銷售，將現採的玉荷包網路宅配直接送到消費者手中，每賣出一箱即捐10元作愛心公益，今年共宅配1萬6000多箱，共計16萬元捐贈大樹區公所，由區長楊孝治代為接收。

高雄郵局局長郭同志說，郵局不只是服務業，也關懷農業，每當農產品盛產期，小農總是擔心銷售通路，5年來透過郵局網路商城來協助大樹區農民宣傳及銷售玉荷包，今年起更直接對大樹區捐助每箱10元作公益，希望以實際行動支持農業，關懷農村弱勢。

郵局將16萬元捐贈大樹區公所，作為該區弱勢獨居老人送餐服務專款，大樹區長楊孝治說，少子化、高齡化社會是農村普遍現象，因此區公所從2015年起就結合在地社區、社團及慈善團體、寺廟、企業、善心人士等愛心捐款，開辦弱勢獨居老人送餐服務。

楊孝治說，前陣子佛光山慈悲社會福利基金會捐贈10萬元，現在又有高雄郵局挺果農並串起消費者共同做公益，讓大樹區弱勢長者感到很幸福，為感念郵局的愛心捐款，區公所也以感謝狀及在地伴手禮答謝。

(中時)