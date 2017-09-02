月餅買氣差 藝人施易男為唐寶寶促銷

中秋節將到，藝人施易男（左五）2日南下高雄，為唐氏症基金會中秋禮盒代言，期盼刺激買氣。（呂素麗攝）

中秋節將到，藝人施易男（左）2日南下高雄，為唐氏症基金會中秋禮盒代言，唐寶寶特地獻上製成聖旨狀的感謝狀 。（呂素麗攝）

中秋節將近，唐氏症基金會今年月餅買氣不佳，藝人施易男2日特地南下高雄力挺，與唐寶寶一起為月餅代言，期盼刺激買氣，呼籲大家用行動支持購買月餅禮盒，一起幫他們圓夢。

唐氏症基金會今天下午在高雄大魯閣草衙道舉辦「幸福加倍‧中秋YA」中秋啟航暨公益園遊會，推廣唐氏症青年手作及包裝的中秋禮盒，並募集愛心禮盒送至全台弱勢的唐氏症及身心障礙家庭。

施易男分享與唐寶寶們互動的心得，基金會特別頒贈用聖旨造型做成的謝卡感謝他的幫忙；他感性的說，看見孩子們的努力，感覺自己才是被幫助和激勵。

唐寶寶協助製作或包裝的中秋禮盒，目前正促銷中，基金會表示，今年買氣比去年差，高雄大約減了5成，亟待各界力挺。

該會表示，即日起訂購禮盒滿1500元以上，還有機會獲得鈴鹿賽道樂園「越野大冒險」門票，及由社會局提供的小北百貨禮券、百岳登山精油及抱枕等好禮，數量有限、送完為止，洽詢電話：(07)224-7989。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，據統計，心智障礙孩子高中畢業後，只有不到20%的孩子投入職場，事實上，這些孩子們經過訓練和職務再設計，是能夠融入社會、積極就業、減輕家庭負擔的。

唐氏症基金會積極推動「就業培力計畫」，結合庇護性職場作為訓練場域，幫助孩子們圓夢、自力更生。

(中時)