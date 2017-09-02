每公斤5元 小花蔓澤蘭收購活動開跑

為防治「植物殺手」小花蔓澤蘭蔓延危害本島植物生態，屏東林管處六龜工作站於9月1日至10月31日，每週二、四上午9點至12點，下午1點至4點，以每公斤5元的價格收購小花蔓澤蘭，鼓勵全民一起來參與除蔓，共同來維護台灣生態環境。

小花蔓澤蘭俗稱「綠癌」，為攀緣性植物，具有性及無性繁殖能力，生長快速，再生能力強，且種子量多，入侵林地後纏繞林木，使得原生林木無法行光合作用而死亡，為台灣十大外來入侵種之一。

為有效抑制小花蔓澤蘭的蔓延生長，需把握每年開花結果期前的9月至10月進行除蔓，故林務局將每年8月15至9月15日訂為小花蔓澤蘭全國防治月。為強化防治效果，今年小花蔓澤蘭收購活動將自9月開始延長至10月底結束，為期2個月。

屏東林區管理處六龜工作站也於今天上午在扇平林道1.1公里處，舉辦小花蔓澤蘭防治及宣導活動，現場示範防治小花蔓澤蘭的正確方式，期與全體民眾共同消除外來入侵種，為台灣的生物多樣性共盡心力。

(中時)