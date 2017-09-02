中彰投慶律師節 搭起司法溝通橋樑

1200多位律師成員於台中市潮港城國際美食館熱情參與慶祝大會（張妍溱翻攝）

慶祝9月9日律師節，中彰投律師公會今天於台中市潮港城國際美食館舉辦慶祝大會，約1200多位律師參加。台中律師公會理事長洪明儒表示，律師一向給人能言善道、邏輯思考強替民眾解決問題，未來律師公會每位律師將發揮所長，成功搭起司法與民眾溝通的橋樑。

法制局長陳朝建指出，台中律師公會自2005年至今受理諮詢服務案件逾21萬1千餘件；並與彰化縣政府、彰化律師公會聯合辦理「中彰行動專車大會師」，將法律行動專車行駛至更廣的中台灣，服務更多中部市民朋友。另組織「中彰投消保聯合律師團」針對食安、環保等提出修法建議，以保障消費者權益。

中彰投律師節慶祝大會，今年以「律師你是誰」為慶祝主題，強調律師為人民伸張正義，能獨立、客觀的面對法律制度，為當事人主張權益，進一步讓人民認識司法、了解司法。市府將於9月15日舉辦「中彰投苗法制論壇」；11月4日舉辦「刑事確定後救援學術研討會」。

(中時)