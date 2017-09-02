蘇花公路暴雨釀坍方 北上車道單線雙向通行
受到瑪娃颱風外圍環流影響，今(2)日宜蘭等地發布豪大雨特報，台9線蘇花公路也發生強降雨，還有民眾目擊雨水一路從山頭傾瀉而下，形成猶如瀑布般的景象，位於南下142.3公里處也傳出坍方，目前僅開放北上車道單線雙向通行。
有民眾在臉書公開社團「花蓮人」表示，今日行經到蘇花公路148.3k處，觀音石以南的山壁竟因暴雨而出現瀑布，水流十分強勁，行經車輛只能慢速通過。蘇花公路142.3公里處也發生坍方，目前土石佔據南下車道，現場僅開放單線雙向通行。工務段則說，機具與人力在大雨前就已進駐，會視情況盡快搶修，排除坍方。
(中時電子報)
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