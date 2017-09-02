何潤東揪愛妻西班牙慶周年婚

何潤東與愛妻Peggy。（達騰娛樂提供）

何潤東與愛妻Peggy。（達騰娛樂提供）

何潤東與愛妻Peggy。（達騰娛樂提供）

何潤東與愛妻Peggy。（達騰娛樂提供）

何潤東與愛妻Peggy。（達騰娛樂提供）

何潤東與愛妻Peggy背影。（達騰娛樂提供）

何潤東近日到西班牙拍攝新戲《彼岸花》，還帶著老婆Peggy林姵希前往，慶祝婚禮周年紀念日。同時因臨近何潤東及愛妻9月生日，兩人在西班牙當地享用特色料理、品美酒慶生好不浪漫，拍戲之餘不忘陪老婆，何潤東貼心舉止也被讚是新好男人。小倆口即便交往10年，婚後依然恩愛，經紀人悄悄錄下兩人攬牢牢在一塊，Peggy還調皮的勾腳，如同熱戀情侶。

他主演的電視劇《那年花開月正圓》播出後，人物設定及劇中與孫儷的「三世合作」受到廣泛關注，首播第二天收視率便拿下第一。該劇更在大陸知名影視評論平台—豆瓣影評拿下8.2的高分，網上好評如潮。在劇中何潤東一改往日的硬漢形象，化身溫暖如玉的「暖萌」少爺，觀眾更表示，「吳聘一笑感覺春天都要來了！」「這部戲一下讓我get到了何潤東的帥」。

何潤東飾演的吳聘智商情商雙高，不僅在商場上擁有著大智慧，在感情上與「老搭檔」孫儷也是螢幕火花十足。隨著劇情的發展，何潤東飾演的吳聘與孫儷飾演的周瑩也即將迎來大婚，真是戲內感情圓滿，戲外甜蜜不斷。妻子Peggy看到老公因這部戲受到更多關注，表示心裡很開心，希望粉絲多多支持，言語中透露出對老公無限驕傲。

(中時)