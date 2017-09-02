關心咱們「嗣大」 青年作伙談政策
台灣將進入高齡社會，65歲以上長者佔總人口數的14%，為關心銀髮族台中市政府在維他露基金會館舉辦2天1夜的「遇見新聲不老世代」暑期研習營檢視「銀髮政策」，來自台中地區18所大專院校青年學子分為6個組別向市長林佳龍提出包括長輩科技學習、退休規劃、預防失智症月刊等建議熱情踴躍。
「長輩學習通訊新科技有益身心！」一名大學生表示，科技融入人類生活，長輩使用新科技像是上網或透過通訊軟體與他人溝通、連結減少孤獨感，建議社區關懷據點提供資訊課程，由學生擔任志工進行一對一教學，讓銀髮族學會使用Instagram等科技軟體。
另一名青年學子向林佳龍建議指出，政府應成立退休管理團隊，提供長輩專業完整的退休規劃發行銀髮族月刊，提供預防失智症等各類資訊；另媒合有技術長輩二度就業，不過度依賴社會補助；透過程式設計讓長輩就醫時從健保卡資料顯示病患的用藥紀錄還有提供長者更便捷的大眾運輸交通等。
現場林佳龍聽見「新聲」除肯定學子們提出可行性建議也承諾持續強化社區功能，提供長輩更多元服務，並打造「時間銀行」的願景，鼓勵民眾投入志工服務換取點數，以儲蓄概念，讓大家以服務換取服務，打造志工首都。
(中時)
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