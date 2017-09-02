沉睡400年明清古墓 遺體皮膚完好衣著無損
中國湖南省益陽市安化縣江南镇一處工地，近日挖出一具距今約400年的棺木。不可思議的是，棺木裡頭的男性遺體保存的相當完好，衣著無損，生前應出身於大戶人家。
據《安化新聞網》報導，中國湖南省益陽市安化縣江南镇虎形山的工地，在30日下午挖出一具明清時期的棺木；棺木內的男性遺體著紫紅色壽衣、黑色壽鞋、黑色壽帽，身旁還有陪葬的扇子，都幾近無損；臉部雖然呈現黑褐色，但皮膚堪稱完好。保存狀況十分良好，讓現場圍觀的民眾也大為驚奇。
據安化文物部門人員表示，虎形山是當地王氏家族的祖墳山。從出土狀況判斷，約在距今400年前下葬，墓葬的主人應為當時的大戶人家。
至於遺體為何能保持如此完整，初步推測是因為棺木採用杉木，加上墓穴運用石灰、細土打造而成，徹底阻絕空氣，因而發揮了防腐效果。目前文物部門仍在進一步考證。
(中時電子報)
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