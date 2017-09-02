海軍陸戰隊台南高鐵站「疾風快閃」 拉開九三軍人節序幕
國防部為了迎接九三軍人節，在全台四處舉行「疾風快閃」活動，今天快閃活動在高鐵台南站登場，由海軍陸戰隊指揮部主導，在短短8分鐘內，以雄健整齊的儀隊操槍、精神奕奕的兩棲戰鼓蛙操，結合高中職校、國小學生的愛國歌曲合唱，呈現出陸戰隊的戰鬥精神，在場民眾也給予喝采，為軍人節揭開序幕。
在今天下午的活動中，海軍陸戰隊出動戰鬥支援大隊、兩棲偵搜大隊，分別由海陸儀隊、兩棲「蛙人」擔綱演出，還有衛勤中隊合唱團，與台南女中、恆春工商、龍華國小的歌曲合唱，連後備及退伍軍人都來現場聲援，高鐵湧入許多軍人，民眾紛感意外、好奇，紛紛停下等候快閃表演。
活動首先由海軍陸戰儀隊兵分四路，踏著整齊步伐走入大廳，操槍術技藝精湛，現場民眾驚呼連連，接下來兩棲蛙人一入場，古銅色肌膚、結實身材十分吸睛，民眾趕緊拿起手機、相機拍照，最後由衛勤中隊輔導長張泰晴帶領合唱團演出，在「明天會更好」歌聲中，快閃活動落幕。
(中時)
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