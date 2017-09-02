親愛愛樂推手積極造夢　成就台灣弦樂之光

（中間左起）王子建、陳珮文2位老師與安聯投信執行長陳怡先今同為團員支持和加油。

來自南投仁愛鄉的「親愛愛樂」弦樂團，7月在「音樂之都」奧地利維也納的國際青少年音樂節奪冠後，今受邀在安聯投信「主動追夢」音樂會上演出。其中〈莫札特KV136〉（嬉遊曲）在維也納表演時，領軍的王子建老師回憶：「當時有個國外評審說，我們的聲音很特別，他在歐洲已經找不到了。他說我們的音樂給他感覺像一家人，很特別。」

王子建、陳珮文2位老師帶著仁愛鄉親愛部落的學生們，從組團、練習甚至越洋參賽，王昨憶起這段過程時表示，成團時他們不篩選團員，只要同學想來就能參加，其中也包含幾位學習障礙的學生。「我常說我們拆開是不能聽的，合在一起可以聽，是因為所演奏出的音樂代表各個階層、各種人的聲音。」正是眾團員的主動參與，加上指導老師對不同團員有著同樣的積極，才造就這道從南投奧萬大射出的台灣之光。

王也感慨，「親愛愛樂」演出結束後，歐洲聽眾多會主動上前與團員交流心得，或者試玩樂器；反觀亞洲聽眾僅是鼓掌致意，甚至偶受傳統「學音樂沒前途」的想法束縛，有些可惜。

而王子建、陳珮文先前已長年在山區推廣弦樂，也曾為此揹債近千萬，仍願投入其中，讓學生們能以樂器奏出夢想。即便面對困乏的環境，學生們也得以在其中學會積極追夢，最後築夢成真。

(中時)