挾世大運奪金氣勢 許雅晴出征日韓羽球公開賽

出身台南的羽球好手許雅晴（右）拿下世大運女雙、團體、混合雙打共2金一銅，與拿下團體金牌的楊博軒(左)今天由台南市羽球委員會主任委員陳朝來(中)致贈獎金表揚。（莊曜聰攝）

在世大運拿下女子組雙打金牌，團體組金牌的許雅晴、楊博軒是台南出身選手，南市羽球委員會主任委員陳朝來今天頒發獎金祝賀，他說未來將推動中長期培訓計畫，把好選手留在台南；26歲的許雅晴目前是國體大學生、合庫羽球隊選手，她與吳玓蓉的女雙組合堪稱全台第一，月中將飛往日、韓參加世界羽聯超級系列賽，希望贏得好成績，爭取積分與獎金。

許雅晴目前女子單打世界排名31，但國內女單有「一姊」戴資穎壓陣，家上年紀漸長，要靠單打突圍難度較高，因此改主攻女子雙打、混合雙打，今年女子雙打因為原搭檔白馭珀手肘開刀，改與合庫隊友吳玓蓉搭檔，一路以戰養戰，世大運前才有時間特訓1個月，這次在滿場熱情球迷加油聲下，能在台灣主場拿下冠軍，相當開心。

世大運結束不久，稍事休息，許雅晴就要前往韓國、日本參加世界羽聯超級系列賽，這是僅次於奧運、世界羽球錦標賽的二級賽事，兩場賽事總獎金近百萬美元，她與吳玓蓉的組合經半年磨合，將要實際驗收；這次世大運獲2金1銅，國光獎金加上台南市加碼，許雅晴收穫獎金200多萬元，她開心的說「先存起來」。

台南市羽球委員會主委陳朝來，現在也是中華民國羽球協會副理事長，他今天頒贈獎金給2位台南出身的羽球選手，陳朝來說，未來將擬出中長期的培訓計畫與獎勵辦法，有規模的建立三級球隊，將好選手留在台南，也培訓教練人才。

(中時)