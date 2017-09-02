北韓頻射彈 我外交部譴責

外交部發言人王珮玲2日表示，中華民國政府對北韓當局接連違反聯合國安全理事會決議，再次試射飛彈，造成區域局勢緊張的挑釁行為，表達嚴正譴責及高度關切。

中華民國政府鄭重呼籲北韓當局，應確實回應國際社會的期待及要求，並確實遵守聯合國安理會相關決議，立即停止任何損及區域安全的舉措，以共同維護韓半島及東亞區域的和平穩定與繁榮。

外交部刻正密切關注相關情勢發展，至盼相關各方自制，共同維護東亞區域的和平與穩定。

(旺報)