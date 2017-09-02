王子《稍息立正》 面癱噴發演技
曾之喬、邱勝翊（王子）、黃心娣、許光漢、章廣辰2日出席中視、東森週日劇《稍息立正我愛你》見面會，許光漢及今晚登場的郭書瑤都以別部作品入圍今年金鐘獎，許光漢昨靦腆說平常心面對，謙稱是陪榜的，去年入圍過的曾之喬傳授秘訣，「快公布那一秒大家的臉都好僵，太開心也太假，突然一陣挫折感覺又不夠大器，等得獎的表情要注意。」她自豪和黃心娣「很有料」，自薦可以帶她們一起走紅毯。
王子預告明（3日）晚播出的第6集，劇情又虐又甜也有轉折，他誇曾之喬私下個性知性、穩重，完全不像劇中角色。對於王子被封「面癱男」，曾之喬也替他打抱不平，坦言身邊有朋友曾問她「王子演技是不是沒進步」，她要大家「等著看」，如今證明他演技躍進，「我每次看他演，會想如果是我不能有表情要怎麼演」，她說「很開心他的努力有觀眾看得懂」。
王子是奶奶一手帶大，這陣子81歲的奶奶身體狀況差，醫生甚至發病危通知，他強忍情緒，表示「奶奶為了我們撐了3年，這陣子奶奶的心跳跟血壓一直降，我們已經做好心理準備，隨時等電話，長輩也決定放棄急救跟治療，希望奶奶安詳的走。」
見面會中演員們與粉絲互動遊戲，抽中的粉絲可上台發問，有人問說現實中的王子最像劇中哪個角色呢？他想了想說覺得自己最像鍾爸「鍾潤發」，因平常個性外放、又喜歡嘻嘻哈哈，「那你會喜歡陳珮騏嗎（飾演劇中鍾媽角色）」？他想了想說「我覺得很不錯哦」。
《稍息立正我愛你》每週日晚10點在中視播，每週日晚8點在東森戲劇台播。
(中時)
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