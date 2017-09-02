慶祝軍人節 海軍艦隊表演熱舞
為慶祝「九三軍人節」，海軍艦隊指揮部今天下午在高雄大魯閣草衙道購物中心，辦理「疾風快閃」活動，表演熱舞、手旗演練、樂團及軍歌演唱等，展現海軍多元活潑風貌，拉近官兵與民眾距離，精彩演出獲得民眾熱烈掌聲。
活動由海青工商熱舞社開場，搭配官兵代表組成的「阿卡貝拉」美聲樂團，以吉他及箱鼓伴奏演唱「海洋」歌曲，讓人沉浸在歡愉氣氛之中。
當廣場上的「口笛、船鐘」聲響，256戰隊合唱團及官兵眷屬搭乘「草衙道電車」，向現場民眾揮手進場，在廣場上排列出「勝利V隊形，結合「中華民國讚」及「支持國軍，守護家園」手旗旗語，演唱「起錨歌」及「海上進行曲」，同時引導現場民眾跟著節奏拍手齊唱，充滿朝氣、熱情活潑，現場氣氛HIGH到最高點。
(中時)
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