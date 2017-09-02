美哈維颶風肆虐災情嚴重 唯一國外捐款來自台灣

哈維颶風自8月25日登陸美國德州後，造成休士頓地區有史以來最嚴重的洪災。美國媒體指出，在慘重災情之下，唯一一筆來自海外的捐款，只有台灣所捐的80萬美元。

美國《華盛頓郵報》報導，雖然資料可能並非100％精確，但目前只有少數外國協助美國救災。其中，歐盟利用衛星協助美國記錄受災地區情況，墨西哥提供「援助」和負責「協調」，加拿大提供奶瓶、奶粉和毛巾等民生物資，台灣則捐贈了80萬美元，但仍不清楚美國當局是否接受了這筆款項。報導稱，美國當年遭「卡崔娜」颶風侵襲時，有超過150個國家提供物資和捐款給美國。

截至9月1日，哈維颶風風災已造成44人死亡、10萬間住宅損毀、3.2萬人被迫進入避難所、130萬人受災。

(中時)