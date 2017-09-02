被偷40年後 法國車突然現身

被偷40年的法國老車重現時老態。（圖／取自俄羅斯衛星通訊社）

人失蹤多年後可能會重新出現，車子也會！法國有一輛汽車被偷之後40年，突然出現。

據《法蘭西部報》(L’Ouest-France)消息，一輛在1979年被盜的標緻104車在法國東北部發現。

據稱，由於天氣乾旱，法國東北部香檳沙隆市一座池塘的水位越來越低，露出了不明碎片，員警和潛水夫聞訊而來。

警方在臉譜上公開了一些照片和這則令人驚奇的消息。 標緻104從1988年開始已經不再生產。法國政府確認車已經被找到。原來，這就是離池塘數十公里的蘭斯市市民多年前被盜的那輛車。

警方已與失主取得聯繫準備物歸原主。

(中時)