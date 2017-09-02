受神秘聲波攻擊？美駐古巴人員聽力永久損失
新加坡聯合早報網2日報導，美國外交協會1日表示，受到神秘「聲波騷擾攻擊」，美國駐古巴大使館部分外交人員出現腦部受損或聽力永久損失。
美國最近表示，至少有16名使館人員去年開始在哈瓦那發生的一系列事件中受傷，但官方未揭露受傷程度。
代表美國外交和國際援助人員的美國外交協會說：「診斷出來的症狀包括輕微創傷性腦損傷和聽力永久損失，其他症狀包括失去平衡感、嚴重頭痛、認知錯誤和腦腫脹。」
美國國務院曾指這起攻擊「前所未見」，但未說認為誰是幕後主使。美國官員曾告訴記者，他們認為是某種聲波裝置被用來秘密傷害外交人員的健康。
據了解，受害的其中16名人員已撤離到佛羅里達州邁阿密，在美國醫院接受治療，其他人則在哈瓦那大使館接受美國醫生的治療。
(中時)
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