TLPGA》世大運國手侯羽桑破曾雅妮紀錄 老爺賽躍榜首

18歲業餘選手侯羽桑，次輪揮出老爺球場紀錄63桿躍居領先。(圖：TLPGA提供)

18歲業餘選手侯羽桑今(2日)在新竹關西高爾夫老爺球場舉行「2017 TLPGA暨老爺公開賽．廖萬應董事長紀念賽」第2回合，全場狂抓9隻小鳥，無柏忌，飆出低於標準桿9桿的63桿，打破曾雅妮於2008年寫下的64桿球場女子最低桿紀錄，並以兩回合總桿低於標準桿13桿的131桿領先群雌，領先排名第2的職業選手陳宇茹6桿之多。

侯羽桑今雖打破球場紀錄，但因是業餘選手不能拿獎金，無法獲得老爺球場提供破球場紀錄獎金3萬元。

侯羽桑上周剛奪得世大運女子個人及團體賽雙銀，手感正佳，今63桿也是她個人單回合最佳紀錄。她在2015年的裙襬搖搖名人賽選拔賽（美麗華球場）曾打過64桿，今也是她單回合抓下最多小鳥紀錄，9洞30桿也是個人9洞最低桿數。同時也是首次總桿低於標準桿2位數，以及領先最多桿。

曾雅妮曾在2008年老爺女子賽第2回合打出球場紀錄64桿，最後以3回合總桿低於標準桿20桿的206桿及17桿勝差封后，創下台巡女子賽3回合總桿低於標準桿最佳紀錄及冠軍最大勝差紀錄。

侯羽桑明決賽輪若再打出低桿佳績，有希望可以再創3回合總桿最低桿紀錄（要打出64桿），及以業餘球員身分贏得職業賽冠軍。

侯羽桑賽後說，今就是打得很順，鐵桿與推桿合作無間，都發揮出最佳水準，完全沒有想到自己會打出這麼好的成績，還打破球場紀錄，第18洞最後1推距洞4呎，只想到若成功進洞抓鳥，就可以打破個人最佳桿數，沒想到抓鳥後也打破球場紀錄。

(中時電子報)