大河之市地景特展 認識桃園水文化
桃園有千塘之鄉的美名，但很多桃園在地人都不知道起源，桃園市土地公文化館2日起舉辦「大河之市」特展，市長鄭文燦解釋桃園是台地地形，河流湍急，屬荒溪型，因此建水庫、埤塘解決灌溉問題，造就繁榮農業，如今都市化有滯洪、景觀等功能，近年又新增發電，讓埤塘有新風貌，展覽還有互動遊戲，歡迎大家來玩。
鄭文燦說，桃園台地屬「荒溪型水系」，長度短、河水湍急，平常直接入海、豪大雨又容易暴漲，先民們發揮智慧，建造埤塘與水圳系統、涵養水資源，全盛時期有1萬多口，都市化後慢慢被填平，像是最有名的1-1號池，日治時期還能划龍舟，後來被改建成陽明公園，桃園市府、桃園地方法院、桃園監獄等也都是埤塘改建，目前桃園仍有2851口埤塘。
鄭文燦說，認識桃園要從水文化開始，先民築起埤塘、水圳，同時興建土地公廟，代表在這塊土地安居樂業，因此，在土地公文化館辦理水文化地景特展很有意義。他也提到，桃園大圳是八田與一在台設計的首個大型水利工程，灌溉面積達3.6萬公頃，之後才有「東南亞第一大」的嘉南大圳，也預告今年將舉辦追思。
負責策展的中原大學建築系助理教授林曉薇說，展覽以「水」為主軸，帶領民眾認識桃園的水地景的美麗及水資源的保育，以寓教於樂的方式，介紹河流、水圳、埤塘與人類的關係，她笑說自己是土生土長的桃園人，也在策展過程中爬梳過去生活經驗，發現與童年回憶息息相關，歡迎老桃園一起來看展覽、找回憶。
(中時)
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