吳念真拍反毒片 警友人所長幫大忙
名導吳念真深知毒害，拍攝《劇毒、拒毒》微電影，找上警界好友、桃園警分局中路派出所長黃仲玟，幫忙介紹曾迷失於毒海中的過來人、暢談過去灰暗人生，上月底首部曲上映引發關注，黃也順勢邀請吳導擔任反毒代言人，希望藉他正面形象，為反毒宣導活動加分。
知名導演吳念真、劉吉雄，首度與台灣公益廣告協會和義美食品公司合作，拍攝《劇毒、拒毒》微電影三部曲，邀請戒毒者現身說法，讓觀者透過他們實際案例、感受內心掙扎，反思毒品對於一生的不良影響。
吳導一開始苦於找不到真實的毒品更生人，靈機一動，找上有私交的警界友人、所長黃仲玟幫忙，黃一口答應，去年7月開始幫忙物色人選，最後找到小楊及承亮演出，並以其專業，為劇組提供毒品相關問題諮詢，順利完成電影工作。
刑警出身的黃仲玟說，過去在新北市刑大服務時，曾到吳導官方網站留言互動，某天突然有「吳念真」加他臉書好友，確認後發現是本尊，開啟兩人友誼，之後吳導若有警察業務相關資訊，都會跟他討教。
黃仲玟笑說，自己從基層做起，深知毒品危害，希望透過吳導精湛拍攝技巧，喚起社會大眾更加重視毒品戕害青少年身心的問題。反毒微電影首部曲《毒字這條路》8月17日首映後，引發社會關注，黃也於日前到吳導工作室拜訪，並希望借重吳導的人氣與知名度，邀請他擔任派出所的反毒宣導代言人，吳導也爽快接受，一起呼籲：「毒品不要試，一試就出事！」
(中時)
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