陳奕與魏蔓打啵 怕有口氣狂憋氣
台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》感情線進入高潮，魏蔓、陳奕與簡宏霖之間的曖昧關係在袁詠琳的神助攻下，本週有進一步發展。為了做出傳說的魚卵甜點，三人在釣魚時為了驗證黃金魚是愛情見證的傳說，簡宏霖終於鼓起勇氣向魏蔓告白，沒想到魏蔓竟同時轉向陳奕表明心意，讓這三人的感情關係更添波折，魏蔓開玩笑說：「同時被兩位帥哥告白的感覺真好。」
本週「波鼠」陳奕與魏蔓也將首吻，這場吻戲情緒轉折不少，陳奕是由擔心轉為心疼其實就是去回想從相遇到，而情不自禁的親了下去。為這場戲兩人倒是默契的考驗，都不約而同地敲敲躲起來刷牙，陳奕笑說當天是在放飯後拍攝，所以吃飯時把便當中的辛香料都挑得乾乾淨淨，就擔心會有「口氣」，只好一直憋氣。
拍攝過程陳奕還老覺得為何魏蔓的唇是鹹鹹的，後來發現她好入戲，眼淚都落了下來，魏蔓則笑說其實又部是第一次拍吻戲，但仍舊會緊張，「因為是從哭戲轉折成陳奕要吻我，所以心情很複雜，眼睛很乾澀，感謝陳奕給了我哭戲的情緒，算是從緊張轉換溫暖的感覺。」她笑說陳奕的嘴挺柔軟的，吻戲一共拍了四、五次，兩人默契十足。
(中時)
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