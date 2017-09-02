麻豆文旦節登場 3盒文旦義賣18萬

麻豆文旦節登場，市長賴清德等人邀民眾前來品嘗文旦美味。（莊曜聰攝）

市長賴清德主持文旦義賣，3盒文旦賣出18萬元。（莊曜聰攝）

台灣首府大學果雕團隊的柚子果雕相當吸睛。（莊曜聰攝）

陳致中以高雄市麻豆文化促進會常務理事身分出席，被問到是否回台南選立委，表示還在評估。（莊曜聰攝）

再過一個多月就是中秋佳節，麻豆文旦進入最後採收期，麻豆區公所在今、明2天在公所前廣場舉辦「2017麻豆文旦節-文旦逛大街」活動，不旦有正宗麻豆文旦可買，現場還有文旦創意果雕展、柚子雞創意料理等可看可吃，上午活動開幕，台南市長賴清德親自主持，3盒市價1500元的文旦，義賣得到18萬元，將做為急難救助金之用。

賴清德表示，台南栽種文旦面積上千公頃，年產值近30億，是南市農特產業的驕傲，今年氣候穩定，颱風少，產量與品質都好，要吃好吃的柚子正是時候。

農業局局長許漢卿傳授文旦好吃秘訣，他說現在把文旦買回家，放些時間「消水」後，吃起來會更甘甜。

區長林振祿說，活動為期2天，歡迎民眾前來採買文旦，品嘗柚子雞料理，欣賞別緻的柚子果雕藝術。

(中時)