大陸超級奶媽服役 遼寧艦作戰半徑可遠達夏威夷

中國大陸901型「呼倫湖」號補給艦。（圖／鳳凰網、CNR國防時空）

根據鳳凰網引述《中國之聲》的報導，號稱亞洲最大噸位的超級奶媽-中國大陸首艘901型補給艦「呼倫湖」號於9月1日加作戰序列，預示中國大陸航母編隊作戰半徑已可覆蓋美國夏威夷，即美國太平洋艦隊基地。

報導表示，901型補給艦「呼倫湖」號滿載噸位將接近5萬噸，僅略輸於全球最大的美國「薩克拉門托」級補給艦的5.3萬噸。

文章分析，目前遼寧號航母的航程為3850海里（編按：1海里=1.852公里=1節），按航母作戰半徑為航程的65%計算，遼寧艦作戰半徑為2502海里。如果在航母艦隊中加入1艘901型補給艦，則遼寧艦作戰半徑可達7500海里，相當於13890公里。而北京到華盛頓的直線距離只有12025公里。

分析指出，按照美國海軍航母艦隊的作戰半徑，通常為航母搭配補給艦後作戰半徑的57%計算，遼寧艦隊的作戰半徑將達4275海里，加上殲15艦載戰機409海里的作戰半徑，遼寧艦隊的總作戰半徑將達到4684海里，已覆蓋了美國太平洋艦隊的基地—夏威夷，因為上海至夏威夷直線距離為4454海里。

當然，文章指出，中國大陸不太可能對珍珠港發起類似1941年12月7日那樣的偷襲，但這種戰力覆蓋，就像洲際彈道導彈一樣，或許永遠不會使用，但威懾永遠存在。

(中時電子報)