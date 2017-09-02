南投家扶發獎助學金605萬元 自立學生勉學弟妹
南投家扶中心2日頒發「秋季獎助學金」，發出獎助學金605萬元，共有924名各級學校受助學生受惠；自立青年小曄，在會中分享向上奮鬥的心路歷程，鼓勵學弟妹們，不畏艱難，為美好將來打下堅實的基礎。
小曄的父親從事農雜工，收入不穩定，獨力撫養4名均在求學階段的子女，負擔沉重，生活捉襟見肘！小曄說，她從小就要求自己用功讀書，且一定讀國立學校，才能減輕父親的負擔，讓弟妹也都能順利就學。
堅定的信念支持小曄勤奮不懈，求學每個階段都錄取國立學校，在校成績優異，今年6月，順利自國立彰師大電信工程所畢業；她期許未來運用所學，逐步改善家中困境，也要感謝社會大眾對她的協助。
另外兩位將前往大陸及柬埔寨，進行短期遊學及海外服務的受助大學生，也鼓勵學弟妹，別讓現實生活困境，成為追求理想的桎梏，要積極爭取機會，開拓自己的人生。
(中時)
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