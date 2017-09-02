任容萱被催生 沒考慮國外找「精主」

任容萱擔任保養品牌一日店長（L'ORÉAL提供）

任容萱今（2日）擔任保養品牌一日店長，她日前在臉書貼出七夕情人節用餐照，她今說其實是女經紀人。被問到感情，她說不急著進入婚姻，現在是自由自在的狀態，在不同領域有認識異性朋友，爸媽沒催，反而是姊姊Selina一直催，會對她說：「妳都沒有生個小孩給我玩玩。」Selina建議妹妹可以去國外找精子，任容萱則建議姊姊Selina去凍卵，對話十分有趣。

(中時)