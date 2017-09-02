搶拍藍色公路絕美夜景 遊客冒險「玩命」
台中大肚區的藍色公路夜景怎麼拍怎麼美，再加上兩排的藍色燈光，讓不少人喜歡到這裡拍照打卡，不過也引發危險亂象！許多大學生為了拍照，不惜冒險在馬路上衝來衝去，路過駕駛為了要閃避拍照群眾感到相當困擾。
眼看沒有車子經過，大學生站在馬路正中央拿起手機來張大合照，為的就是把整片的夜景都拍下來，一聽到有車聲馬上緊急撤退，一對情侶也不時拿起手機自拍，但越走越靠近雙黃線，女友看到有車子，緊急將男友拉回路邊。這裡的雙線道僅6公尺寬，許多人直接站在雙黃線上拍照，看起來超危險。
藍色公路位於大肚山西南側、總長3.5公里，都是長下坡路段，經過的汽機車車速都很快，網路上有許多單車族或是機車族佔據大馬路拍照的照片，連白天也有許多年輕人到藍色公路冒著危險搶拍美照，路過駕駛PO網抱怨，即便按喇叭提醒這些拍照的人，他們還是不離開，駕駛無奈，若真的發生憾事恐難究責。
(中天)
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