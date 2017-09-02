柯P稱一例一休成不了大人物 勞動部回應了

柯文哲今天在演講中表示唯有努力才能成功，並強調：「如果你要一例一休，就永遠成不了大人物！」。(圖/郭吉銓）

對於台北市長柯文哲發表演講提及「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」，引發網友討論。對此，勞動部出面回應，認為每年法定工時減少48小時是否會影響一個人的成就發展，值得討論跟深思。

柯文哲出席親民黨主辦的營隊，以「我的故事」發表演講時指出，成功不外乎天分、運氣與努力，前兩者不是自己可控制，所以唯有努力才能成功，直言「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」，不過這番言論，還是引起外界議論。

據蘋果報導，勞動部次長郭國文說道，勞動價值演變確實有世代差異，在過去勞動價值認為工時要長，現在年輕人希望工作之外，還要注重私人空間，而且縮短工時是趨勢，社會上並沒有太多反對。

郭國文還表示，一例一休讓全年法定工時少了48小時，是不是會影響一個人未來的發展成就，可讓社會來討論，值得深思。

(中時電子報)