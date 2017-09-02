邰智源被酸「做效果」直播爆氣走人 女星自責哭哭
邰智源與KID(林柏昇)主持網路節目《木曜四超玩》受到觀眾喜愛，其中「一日系列」體驗365行工作辛勞，更是不少網友必看單元。未料日前被網友暱稱為阿公的邰智源在直播節目中，疑似被酸民激怒，一度爆氣離開現場，女星泱泱更為此自責淚崩。
年過半百的邰智源為節目拚老命，日前與KID登玉山，體驗一日氣象觀測員生活，未料在直播節目中，泱泱開玩笑一句「好像做效果」激怒邰智源，直言對方這樣說很不尊重人，讓泱泱當場嚇到。
之後邰智源又見到聊天室網友要他向泱泱道歉，更加生氣，直接火大走出棚外，令泱泱自責落淚，不過邰智源最後仍敬業地回來把節目完成。事後節目官方臉書也PO文，「事情我覺得沒有絕對的對錯，對我來說很像家人吵架，所以就不討論不分析不評論。雖然我們是在做節目，但因為我們很真，所以，請允許我自私的保護所有的家人。事情發生就快點成長，繼續邁步向前！」宣布今晚直播內容不會上傳。
但或許是觀眾盛情難卻，製作單位仍上傳了當日節目內容，但就有網友發現，當天邰智源爆氣片段已全部被刪，而網友也能體諒製作單位決定，紛紛影片下方留言支持「就像家人之間也有生氣的一刻，睡醒之後就沒事了，木曜4團隊都是厲害的，加油」、「就兩段影片中間討論部份剪掉了，不過不要再問了，都只是誤會」、「邰哥爆炸的原因不是泱泱，是聊天室的酸民」。
(中時電子報)
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