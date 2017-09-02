重機駕駛「炸隧道」 翹孤輪飆239公里

影音取自中天新聞

近幾個月來，各界為了重機上國道事情爭論不休，不只官員頭大，網路上也戰成一片，然後近日有名重機玩家被控訴，平日在一般道路高速狂飆，甚至在隧道內「翹孤輪」，飆到時速239公里，讓人無語。

透過行車紀錄器可以看到，重機騎士在隧道內猛催油門狂飆，隧道兩旁幻化成光影，彷彿科幻電影特效，時速高達239公里，僅15秒就過了隧道，離譜的是過程中騎士用「翹孤輪」特技在騎車，不顧旁邊還有其他汽機車，根本是玩命。

透過畫面可以看到重機不但翹孤輪，時速更是飆破200KM (圖／中天新聞)

自強隧道限速50公里，然而這輛重機超速達到將近5倍，整個隧道內全都是重機引擎聲，原來這是玩家口中所謂的「炸崩康」，不少改車愛好者都喜歡改完排氣管後在隧道內高速狂飆，用引擎轉速聲浪轟炸。

這名騎士除了市區一般道路完，還時常出沒在各大公路如北宜公路、陽金公路甚至是南部的大鵬灣。

在重機爭取權益之際，卻出現了這樣罔顧其他人性命的害群之馬，已經重傷了重機族群的形象。

(中天)