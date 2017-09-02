歐普拉曾站台 智慧型榨汁機竟是大騙局

美國一家在矽谷創立、成立僅16個月的果汁機公司9月1日宣布關門大吉，顧客可以在90天內選擇退款。不過，這則看似不起眼的新聞卻在美國引發軒然大波。

朱塞羅（Juicero）公司研發的主要商品為「豪華智慧型榨汁機」，上市時售價高達700美元（約台幣21083元）。該公司官網宣稱，這種榨汁機能讓消費者享用「45億年進化的完美結晶」。

公司創始人埃文斯表示，他本人十分熱衷養生，每次練習瑜伽前都必須喝杯健康果汁，這也促成他創業的念頭。由於他小有名氣，還曾自稱「素食界的賈伯斯」，他創辦的果汁公司很快吸引了好萊塢大咖的追捧。

朱塞羅公司共完成4輪融資，融資金額高達1.2億美元（約台幣36億元）。投資者名單甚至包括谷歌風投基金等。谷歌風投合夥人克萊恩還曾表示：「朱塞羅是我投資過最複雜全面的專案，他們融合了工程師的軟體創意、養生大師的健康理念以及物流能力的高度整合。」美國知名脫口秀主持人歐普拉也曾為這台超神的果汁機站台宣傳。

朱賽羅公司宣稱，其產品與傳統果汁機的不同之處在於，智慧型榨汁機不能把新鮮蔬果直接放進去榨汁，用戶必須每周定期購買要價30美元的「果汁材料包」。只要把材料包倒入榨汁機，就能自動獲得一杯「濃縮地球精華、喝了以後讓人神經元都舒暢愉悅」的果汁，事後也無需清洗機器。

但媒體踢爆，材料包裡面其實裝的就是鮮榨果汁。朱塞羅執行長鄧恩對此表示：「用手擠壓果汁包固然也是可行，但總給你一種平淡無奇的感覺。況且你還擔心黏糊糊的果汁會不會把手弄髒。我們的榨汁機省掉了用戶的麻煩。一個不會做飯的男人早上起來，只要按下按鈕，就能給孩子端上一杯果汁，這是多麼自豪的成就感。」

此外，朱塞羅公司大力宣傳的智慧型果汁機概念也被認為根本沒有意義，因為雖然掃描材料包條碼就可以讓裝有智慧晶片的機器自動識別材料包的生產時間，避免榨取過期的果汁，但是，材料包的保存期限明明就寫在包裝袋上。

(中時)