男星古貿瑜無酬演出國軍劇 背後原因曝光
在國軍劇《最好的選擇》中飾演憲兵的古貿瑜，透露自己在軍隊服役時，真真實實是隸屬於憲兵隊的一員，當他穿上劇組為他準備的戲服，使他重溫3年前在憲兵隊時光。
古貿瑜文化戲劇系畢業後，在從事健身教練的同時，持續兼職擔任廣告模特兒，17歲被相中拍攝第1支廣告影片至今，拍了超過50支廣告，走在路上常被粉絲認出，叫他「傑克jack 」，鮮少人知道他的英文名字其實是叫「馬克Mark」，他說：「這就是拍廣告的成就感，我才拍了一支捷運推廣影片，就常在捷運上嚐到被陌生人認出的喜悅。」
對這次有幸參與國防部的電視劇，古貿瑜說 :「在等候選角確認期間，對我來說蠻煎熬的，剛好我乾媽為公益團體幕款找上門來，我就跟乾媽說先捐一萬，如果這部戲能被選上，所有酬勞我全數捐出，或許是善有善報吧，我真的被選上！所以我就把酬勞全捐出，不敢說自己做了多了不起的事，但很高興對弱勢族群，還有能力略盡綿薄之力。」
古貿瑜之所以能豪氣將演出酬勞全數捐出，還有個令人羨慕原因，就是他很會賺錢。他把健身中心及擔任廣告模特兒賺的錢，全存下來入股成為醫美診所的股東，3位股東各司其職，一個負責管帳，一個負責公關行銷，一個專司診治醫療，三人合作無間，自然財源滾滾。古貿瑜說 :「我不是富二代，但我希望能成為善二代。因為父母從小教導我不可因善小而不為。」
(中時)
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