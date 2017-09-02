內政部公共安全檢查考核 南投縣獲分組第1名

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內政部為落實建築物公共安全管理制度，舉辦檢查相關業務考核，南投縣政府在建築物公共安全檢查申報案件查核、及複查事項策進執行成果獲肯定，榮獲城鎮型分組第1名；未來，縣府將持續落實公安宣導安全知能，強化專業防災安檢能力，營造安全、安心的生活環境。

南投縣積極推動建築物公共安全檢查、法令宣導及簡政便民等3大管理措施，提供民眾安全的生活空間，減少公安災害造成損失，營造安全優良食、衣、住、行的環境。

同時，透過教育講習宣導，舉辦中小企業建築物公共安全說明會、建築師講習訓練，休閒娛樂場所、短期補習班公共安全業務研討會等活動，強化業者對建築物防火避難觀念。

簡政便民方面，縣府提供網路申報作業，並借重民間專業團體人力協助，解決短期間大量申報問題，提升行政效能，進而提供實際申報比例。

(中時)