肯亞女子名校宿舍起火 7死10傷
東非肯亞首都奈洛比一間公立名校2日驚傳火災。肯亞教育部證實，大火奪去7名女學性命，另有10名學生受傷。警方已針對起火原因展開調查。
肯亞教育部長馬蒂亞基親自前往發生火災的摩伊女子學校（Moi Girls School）視察，他指出：「在這起不幸的悲劇中，我們失去了7名寶貴的學生。」警方等相關部門已開始調查。
據悉，警方正調查此次火災是否與2016年間超過100間學校遭到連環縱火的案件有關聯。
起火的學校有超過1000名學生就讀，為方便調查，學校將暫時關閉兩星期。
(中時)
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