「強保老」免費檢測骨鬆肌少症
台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣骨鬆肌少關節防治學會合作，今日到雲林縣東勢鄉舉辦「強保老」檢測活動，包含骨密度檢測、肌肉質量檢查、關節炎篩檢及肌肉衰弱評估四大檢測，以優化老人骨骼肌肉關節健康。
免費檢測吸引許多阿公阿嬤來，大家都想知道自己的肌肉骨骼是否健康，俾防止骨折失能和維繫良好生活品質。
台灣骨鬆肌少關節防治學會理事長陳芳萍醫師表示，「骨鬆肌少症」常發生在年紀較長者，因骨骼、肌肉、和關節隨年齡增長，會產生自然老化現象，骨質變得越來越不緻密，且肌肉量與肌力減少，關節軟骨退化。患者常會有駝背、脊椎或關節變形，身體無法自由的向前彎，手腳無力使行動力受到限制等。而老人家體力較差，平衡感也不好，最容易發生跌倒就骨折，且多半發生在髖部骨折居多。
東勢鄉長林維戊號召志工幫忙義診，他表示鄉民多以務農為主，平常忙於農務，常忽略骨質疏鬆及膝關節保養，當感到會疼痛才尋求醫師治療，但往往傷害已造成，期待藉義診守護民眾健康。
台塑企業麥寮管理部陳文仰副總經理表示，台塑企業對於民眾健康十分關心，特別邀請嘉義長庚醫院骨科主任陳柏翰醫師為民眾解說諮詢，陳芳萍親自蒞臨辦理講座，除了今日活動外，9/22於彰化大城鄉、9/23於褒忠鄉再舉辦兩場，「存骨肌保關膝」的健康義診，希望大家踴躍參加。
(中時)
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