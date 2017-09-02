季節豪雨引發水災 巴基斯坦大城喀拉蚩16死

今年南亞季節性豪雨製造慘烈災情。巴基斯坦最大城市喀拉蚩已有16人死於水災，大部分是孩童，其中11人被電死。

喀拉蚩規模最大的緊急救援機構埃迪基金會指出，高漲的洪水在城市低窪地區造成漏電，至少11人因此不幸喪生。

(中時)