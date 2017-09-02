金門蛙人尬金中女團 快閃熱舞飆出力與美
當狂暴、慓悍的海龍蛙兵遇到柔和、時尚的學生女團，會迸發出甚麼樣的火花？金防部兩棲蛙人與金門高中熱舞社今（2）日下午在尚義機場的一場慶祝「九三軍人節」快閃熱舞中，以對比強烈的不一樣組合，展現讓人驚喜的華麗舖排。
這場在充滿衝突、違和感中，表現脫離、和諧美感的3部曲快閃活動，先由金中熱舞社以洋溢狂暴、顫慄的肢體動作，傳達金門60年代「戰地」刁斗森嚴、硝煙瀰漫的緊張氣氛；驍勇強悍的海龍蛙兵緊接上陣，在紅短褲揮灑碧血英氣，剛強、有力的蛙人操中，展現國軍淬煉成鋼的堅實戰力；最後再由蛙人與同學們合體演出，傳遞金門在和平豐饒的自由時代，軍民「同島一命」的共存共榮精神。
金防部指出，初次體驗蛙人操的金中同學，利用暑假反覆操練動作細節，受到蛙人教官高度肯定；兩棲營官兵則在不影響戰備訓練的前提下，利用晚上休息時間，不斷練習舞蹈老師指導的動作與走位，也調劑了平日高強度的訓練與壓力，在這場幾近完美的演出中，表現力與美的精湛默契。
金中同學謝艾純、王貞茹表示，透過這回的合作演出，讓大家充分感受到國軍切實、認真態度與團隊合作精神，也體驗當舞者遇上勇者，當韻律遇上剽悍，剛強與柔美結合的動力和張力。
(中時)
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