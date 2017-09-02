高雄老舊國宅污水管更新 經費有著落
高雄鳳山五甲、中崙國宅、前鎮君毅正勤社區興建至今起碼2、30年，原有汙水管線老舊破損，常造成衛生問題，不過因修繕費用龐大，10多年來始終無法解決，這次配合前瞻計畫，立委劉世芳、許智傑、賴瑞隆共同爭取4.9億經費，預計明年初動工，一舉改善國宅環境。
鳳山五甲國宅約30年前興建，總戶數4500戶，中崙國宅距今約20年，共1500戶，而前鎮的君毅正勤社區則有1820戶，10多年來，三處國宅居民陸續反映，原本鋪設的民生汙水管線老舊破損，不僅漏水，還經常傳出臭味。
高市水利局長蔡長展表示，當年汙水管是釉陶管，易脆化，破損嚴重，幾年前岡山勵志新城也有類似問題，因戶數少，市府已協助更新完成，但鳳山五甲、中崙、前鎮君毅正勤社區規模太大，向中央爭取經費修繕，多年來皆無回應。
趁這次前瞻計畫，立委劉世芳、許智傑、賴瑞隆為中崙國宅爭取1億、君毅正勤國宅1.4億、五甲國宅2.5億，預計明年初動工，廢除原有汙水處理單元，埋設新管線，引入公共汙水下水道，中崙、君毅正勤預計明年底完工，五甲則是2019年底可完工。
此外，旗津中區汙水廠也有30年歷史，與台北八里汙水廠並列全國最老汙水處理廠，水利局也提出計畫，爭取下階段前瞻經費，預計進行全面更新，目前各處理單元各自獨立操作，未來將改由中控室管理，讓汙水廠運作更先進。
(中時)
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