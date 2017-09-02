獅敲本季最多23安 大勝黃衫軍
統一獅今(2日)將中信兄弟洋投銳力，打的毫無招架餘力，與他交手4局瘋狂擊出13支安打，攻下8分，前4局打完就勝負已定，最終此役擊出本季最多23支安打，以10比2大勝黃衫軍。
獅隊2位老將陳鏞基與潘武雄，此役雙雙打出老將價值。陳鏞基此役5打數都擊出安打，生涯第3度單場安打5支5，潘政雄也有5支3表現。
統一獅世大運國手新人陳重羽，加入獅隊後此役首度被排先發擔任開路先鋒，守中外野，1下首打席就敲出職棒生涯首安，隨後5打席再敲3支安打，生涯首場先發出賽繳出6打數4安打，以及2分打點漂亮成績單，生涯首場先發就拿下單場MVP。
「初登板(先發)有點緊張，打職棒最大不一樣是，與從小看到大的學長一起打球。」陳重羽賽後說。
另1位世大運國手吳桀睿，7上被派上場守備，8下也在職棒生涯首打席揮出安打。
獅隊此役前4局對中信兄弟先發投手銳力，展現猛力火力攻勢，第1、2局各攻下3分，第3局再添2分 ，打完第4局就以8比2領先，奠定此役勝基，8下再追加2分，最終贏得大勝8分勝利。
中信兄弟投手銳力挨轟，打擊熄火，全場對獅隊布魯斯、江承峰、王玉譜、邱皓鈞與林岳平5位投手，只擊出包括詹子賢2上陽春炮在內5支安打，攻下2分。
(中時電子報)
關鍵字：統一獅
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