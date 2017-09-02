挺吳秉叡出征新北市長 余天：他都這麼努力了
有意參選新北市長的立法委員吳秉叡2日晚間出席後援會聯誼大會，外界好奇吳秉叡是否參選，新北市黨部主委余天更力挺吳秉叡角逐新北市長，表示黨中央如果徵召不到人「吳秉叡已經這麼努力了、要讓他出來」。
立委吳秉叡今天晚上出席在五股工商展覽館的2017秉友會會員聯誼大會，前行政院長蘇貞昌、新北市黨部主委余天、桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌都到場力挺。
余天受訪時表示，吳秉叡經營地方很認真，「當然他對新北市長的選舉他也有興趣」，而吳秉叡已經這麼努力、黨中央如果徵召不到人，也要看人，如果這努力了也要讓他出來。
桃園市長鄭文燦則是表示，從大學時代跟吳秉叡就是好朋友，特別前來支持，媒體詢問他如何看余天表態挺吳秉叡選新北市長？他則回應「余天是主委，我想他如果支持他也是好事啊」
(中時)
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