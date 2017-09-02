馬來西亞開始徵收旅遊稅
王嘉源／綜合報導
新加坡聯合早報網2日報導，馬來西亞約5000家各級酒店1日開始按當局規定，向外國旅客收取每房每晚10令吉（約台幣75元）的旅遊稅。
馬來西亞酒店業協會會長謝瑞熙表示，並非所有酒店都裝設好相關設備。有些業者在相關設備裝設好前，只好以人工方式向外國旅客收取這筆費用。他說，業者隔月將向關稅局上繳這些旅遊稅。
馬來西亞全國約有1萬家酒店符合徵收旅遊稅的標準，但其中只有五成向當局登記者。關稅局總監蘇博馬廉對此表示，由於徵收旅遊稅的宣布相當匆促，因此當局不會對尚未登記者採取嚴厲措施，當局將以友善宣導方式鼓勵他們登記。
旅遊及文化部長納茲里8月8日宣布上述措施時表示，旅遊稅預料每年可為政府帶來超過2.1億令吉（約台幣15.8億元）的收入。他說，入住任何等級住宿場所或酒店的外國遊客都必須繳付旅遊稅，馬來西亞公民及永久居民則可豁免。旅遊稅是由關稅局負責而由財政部管理。
(中時)
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