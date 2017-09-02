全球六大銀行擬聯手推出數位貨幣

英國《金融時報》報導，全球最大的6家銀行加入一個項目，擬啟用一種新型數位貨幣，在區塊鏈上清算和結算金融交易，希望最快明年底能推出。

包括巴克萊(Barclays)、瑞信(Credit Suisse)、加拿大帝國商業銀行(CIBC)、滙豐(HSBC)、三菱日聯金融集團(MUFG)和道富(State Street)已聯手進一步研發「多功能結算幣」(utility settlement coin)，這種貨幣由瑞士瑞銀(UBS)創建，旨在讓金融市場更有效率。

目前該項目已進入新的發展階段，其成員力求深化與央行的討論，並致力於加強數據隱私和網絡安全保護。

(旺報)