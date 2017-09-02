貴州禁酒令 要求各部門酒類就地封存

《貴陽晚報》報導，《貴州省公務活動全面禁酒的規定》9月1日起正式施行。貴陽市紀委辦公廳近日下發通知，要求統計全市各級各部門酒類庫存情況，無論是白酒、紅酒還是黃酒等酒類，都要填寫報送統計表，並將酒類就地封存。

《貴州省公務活動全面禁酒的規定》要求全省範圍內的公務活動，一律禁止提供任何酒類，不得飲用任何單位和個人提供的任何酒類，也一律禁止公款贈送任何酒類；在工作時間內和工作日午間，一律不准飲酒等。

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(旺報)